Pedro Nuno Santos: “É um erro privatizar linhas de comboio”

Pedro Nuno Santos garante que está a ser feito tudo o que é possível para inverter o mal provocado por décadas de desinvestimento na ferrovia. A oficina de Guifões, em Matosinhos, reabriu esta semana, num primeiro passo para aumentar a oferta de comboios em Portugal. Não está fechada a porta a uma parceria com privados na indústria da ferrovia.

O que falta cumprir do plano estratégico para a CP apresentado em junho?

É conhecida a falta de material circulante, o que temos está velho, e a procura tem aumentado. A aquisição de material circulante novo demora sempre tempo. Cumprindo os prazos, o concurso que lançámos — e que foi impugnado — leva a que os comboios só cheguem em 2023 e nós temos problemas graves hoje. Quando cá cheguei tinha ouvido que tínhamos material circulante imobilizado pelo país, fizemos o levantamento e definimos um plano de recuperação desse material que nos permitiria aumentar a oferta de forma mais rápida. Precisávamos de dinheiro para investir nesse material e de abrir uma fábrica, que abrimos esta semana na oficina de Guifões. Era preciso fazer a fusão da CP com a Emef e criar um contrato de serviço público.

