Os seis banqueiros que já foram condenados pelo supervisor

BPN Condenado a pagar €950 mil

O fundador do grupo BPN, Oliveira e Costa foi condenado pelo Banco de Portugal por falsificação de contabilidade e ocultação do Banco Insular por factos ocorridos entre 2002 e 2007. Foi condenado ao pagamento de uma coima de €950 mil em 2012 e a 10 anos de inibição. Não recorreu da condenação para o tribunal, mas também não pagou a coima por não ter dinheiro e os bens estarem arrestados. Não foi possível esclarecer se entretanto houve algum pagamento.

BCP Condenação prescreveu na totalidade

O ex-presidente do BCP foi condenado em 2010 ao pagamento de uma coima de €1 milhão por informação falsa e falsificação de contas do BCP através de 17 offshores para financiar aumentos de capital do banco entre 1999 e 2007. Recorreu para o tribunal e em 2011 o juiz considerou as provas inválidas e anulou o julgamento. O BdP recorreu para a Relação, que mandou prosseguir o julgamento e o mesmo foi retomado em 2014. Os factos imputados a Jardim Gonçalves acabaram por prescrever: a coima de €1 milhão caiu por terra, assim como a inibição de exercer atividade financeira durante 9 anos.

BPP Condenado a pagar €1,5 milhões



O ex-presidente foi condenado pelo BdP em 2013 pela criação de veículos fictícios e ocultação de contabilidade. Recorreu para o tribunal, que confirmou a coima e a sanção de inibição de 10 anos. Não pagou, invocando que tinha os bens arrestados. Não foi possível confirmar se entretanto houve pagamentos.

BES Condenado (negligência)



O ex-administrador do BES foi condenado no processo de comercialização da dívida do GES pelo BdP a uma coima de de €525 mil, embora só tenha de pagar metade desse montante (€262,5 mil). Não recorreu. Está a pagar a coima aplicada.

BES Condenado (negligência)



Também José Maria Ricciardi foi condenado por negligência ao pagamento de uma coima de €60 mil pelo BdP, mas só teve de desembolsar €15 mil. Não recorreu e já pagou a coima. Não tem mais condenações.

BES Condenado (dolo)



O ex-administrador financeiro do BES

foi condenado pelo BdP a pagar €600 mil no mesmo processo relativo à comercialização de dívida do GES aos balcões do BES. Recorreu para o tribunal e viu a coima descer para os €350 mil. Voltou a recorrer para a Relação e para o Constitucional e o processo chegou ao fim.