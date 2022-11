Montepio. Buscas três anos após acusação do supervisor

O Banco de Portugal (BdP) concluiu, há quase três anos, que havia razões para acusar António Tomás Correia por alegadas irregularidades cometidas em operações concedidas pela Caixa Económica Montepio Geral, hoje apenas Banco Montepio. Entre elas estava o financiamento a Paulo Guilherme, crédito que foi utilizado depois para capitalizar a própria entidade bancária, mas também operações ligadas ao seu pai, José Guilherme, o construtor civil que deu €14 milhões a Ricardo Salgado. Contudo, apesar de os factos em causa terem ocorrido entre 2011 e 2014, só em 2020 levaram a buscas ao banco e à sua acionista, a associação mutualista.

O financiamento do Finibanco Angola, que pertence ao Banco Montepio, a Paulo Guilherme, no final de 2013, tinha sido já mencionado na acusação de 2017 do BdP a Tomás Correia e a outros sete ex-gestores do Banco Montepio por irregularidades no processo — o caso acabou numa condenação e na aplicação de uma coima de €1,25 milhões, em fevereiro de 2019, ao ex-banqueiro. Tomás Correia, que saiu da mutualista no fim do ano, impugnou para o Tribunal de Supervisão, que anulou o processo, obrigando a um recurso do BdP para que o julgamento seja retomado.

