Ministro avisa: “Queremos que a ANA pague mais pelo Montijo”

Tem nas mãos o complexo dossiê das infraestruturas — com a articulação entre ferrovia, rodovia, aeroportos e portos — e a espinhosa missão de lidar com três das empresas que o Governo PSD/CDS liderado por Pedro Passos Coelho privatizou: TAP, ANA e CTT. Às três manda recados nesta entrevista, que aconteceu um dia depois de Pedro Nuno Santos ter estado sete horas a debater o Orçamento de 2020 e a discutir os grandes temas do seu vasto ministério com os deputados.

Disse no Parlamento que “não há tempo nem dinheiro” para voltar a estudar uma alternativa ao aeroporto do Montijo. O Governo só abdicará do Montijo se a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) não der um parecer final positivo?

Não temos o direito de voltar a ponderar localizações para um novo aeroporto na região de Lisboa depois de o país estar à espera de uma decisão há 50 anos. Temos 17 localizações estudadas no ministério. Chegámos a um ponto em que a missão que temos de cumprir é finalmente ter um aeroporto.

