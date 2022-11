Há cada vez mais portugueses a comprarem habitação de luxo

Comprar um apartamento por €7 milhões não está ao alcance de qualquer português. Mas o imobiliário de luxo em Portugal tem vindo a crescer. A Sotheby’s, que vendeu a casa de Cristiano Ronaldo, é líder nos mercados europeu, do Médio Oriente e de África (EMEA). E o seu diretor-geral, Miguel Poisson, garante que o perfil dos investidores está a mudar: “Metade dos nossos clientes são portugueses”, diz ao Expresso.

“Com a crise, houve cidadãos nacionais que venderam alguns ativos menos importantes, como casas de segunda habitação. Agora sentimos um maior investimento da classe média alta, que retoma a tendência da segunda habitação, porque tem uma valorização interessante. Fazem-no para uso próprio ou para rentabilizar os seus investimentos”, explica o gestor.

