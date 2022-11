Sonae abre centro de design em Barcelona

"A Sonae abre um hub de design em Espanha, apoiada na Losan". O jornal espanhol Moda.es noticia assim o novo Sonae Design Hub, o centro de design criado pela marca de moda do grupo português, em Barcelona, onde os criadores da Losan vão partilhar espaço com designers de outras insígnias da Sonae como a Mo, Zippy e Salsa.

O novo espaço, no número 2 da rua Josep Pla, estará a equipa criativa da Losan, no universo Sonae desde 2015, mas a MO terá, também, alguns designers em Barcelona, enquanto "a Zippy e a Salsa passam a ter um novo lugar na cidade para trabalharem ocasionalmente", diz Vittorio Verdun, CEO da Losan, citado pelol Modaes.es.

A Losan, a trabalhar com roupa de homem, senhora e criança, fechou 2019 com "uma ligeira queda" nas vendas que Verdun justifica referindo o encerramento da filial na Turquia. Para 2020, a marca prevê um crescimento de 2,5% e investir na abertura de sete ‘corners’ no El Corte Inglés e nas vendas online, a par da consolidação em mercados onde chegou recentemente, designadamente Estados Unidos, Canadá, Rússia, Colômbia e Equador.