Moody's não mexeu no rating de Portugal

A Moody’s não emitiu esta sexta-feira, após o fecho dos mercados, nenhuma revisão sobre o rating de Portugal.

A agência mantém, por isso, a classificação de Baa3 (equivalente a BBB- nas escalas das outras duas principais agências), uma notação apenas um nível acima de lixo financeiro, sendo a mais baixa entre as quatro agências de referência.

Apesar de ter subido em agosto do ano passado a perspetiva (outlook) para positiva, a Moody’s ainda não optou por graduar o rating da dívida de longo prazo para o mesmo nível, de BBB (que equivale a Baa2 na escala da Moody’s), que é atribuído pela Fitch e a Standard & Poor’s (S&P).

Refira-se que a Moody's não mexe na notação da dívida portuguesa há quinze meses, desde outubro de 2018, quando retirou Portugal do rating de lixo financeiro, subindo a classificação de Ba1 (de nível especulativo) para Baa3.

A Moody’s volta a rever a notação de Portugal a 17 de julho.

As próximas avaliações do rating de Portugal vão ocorrer a 13 de março pela S&P e a 20 do mesmo mês pela DBRS.