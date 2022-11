Inflação na zona euro subiu para 1,3% em dezembro. Portugal regista a taxa mais baixa

A inflação no espaço da moeda única europeia subiu em dezembro para 1,3%, segundo os dados publicados esta sexta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia.

A variação de preços no consumidor da zona euro no último mês de 2019 confirma a trajetória de subida desde novembro (em que registou 1%), depois do nível mais baixo do ano em outubro quando desceu para 0,7%.

O principal 'motor' em dezembro foi a subida de 0,8 pontos percentuais nos serviços.

Apesar do processo de reflação nos últimos dois meses, a inflação continua muito abaixo da meta de proximidade a 2% definida pela política monetária do Banco Central Europeu.

Trata-se da variação homóloga, ou seja, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Os dados publicados pelo Eurostat confirmam, ainda, que Portugal regista a taxa de inflação mais baixa da zona euro. Em dezembro, a inflação estimada para a economia portuguesa foi de 0,4%.

Seis economias periféricas e duas mais vulneráveis do centro da zona euro registam taxas de inflação abaixo da média de 1,3% - Portugal (0,4%), Itália (0,5%), Chipre (0,7%), Espanha (0,8%), Bélgica (0,9%), Irlanda (1,1%), Grécia (1,1%) e Finlândia (1,1%).

A economia do euro com a inflação mais elevada foi a Eslováquia, que registou 3,2%.