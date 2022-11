Fundos estatais chineses investem no porto de Paranágua no Brasil

Um grupo portuário de Hong Kong anunciou a venda de parte das ações do porto de Paranágua, o segundo maior do Brasil, a dois fundos estatais chineses, incluindo um focado nos mercados lusófonos.

O China Merchants Port confirmou na quinta-feira a venda de 22,55% da TCP, operadora do porto no estado do Paraná, ao Fundo China-América Latina e ao Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, com sede em Macau.

O comunicado não revela qual o montante envolvido na transação, cujas negociações começaram na segunda metade de 2018 e ficaram concluídas no final de 2019.

O China Merchants Port pagou em 2017 2,89 mil milhões de reais (620 milhões de euros) para adquirir 90% das ações da TCP, cuja concessão termina em 2048.

O grupo, que está listado na Bolsa de Valores de Hong Kong, sublinha que esta é a primeira vez que "junta investidores estratégicos aos seus terminais no estrangeiro".

A entrada dos dois fundos estatais chineses vai permitir "o desenvolvimento futuro de infraestrutura portuária na América Latina", de forma conjunta, refere a empresa.

O porto de contentores tem capacidade para lidar com 2,4 milhões de contentores por ano, graças a um projeto de expansão concluído no final do ano passado, diz o comunicado.

O Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, fundado em 2013 com ativos no valor de mil milhões de dólares norte-americanos (898 milhões de euros), tem como missão investir nos mercados lusófonos.

O Fundo China-América Latina foi criado em 2014 durante uma visita do Presidente chinês Xi Jinping ao Brasil.

O acionista maioritário é o Banco de Exportação e Importação da China, com 60%, sendo as restantes ações da Administração Estatal chinesa de Divisas Estrangeiras.