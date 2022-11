AICEP. Investimento bate recordes em 2019

2019 fechou com um valor recorde de 1,172 mil milhões de euros no investimento em Portugal. Os números divulgados esta sexta-feira pela AICEP na cerimónia de assinatura de contratos com empresas como a Bosch, Lauak, Panpor, Borgwaner, Natixis, Nozul, TMG ou Vila Galé, refletem sete tendências ao nível dos projetos contratualizados:

1 - Mais investimento

Para a AICEP, 2019 “foi um marco” ao nível do investimento. Fechar com 1,172 mil milhões de euros significa crescer 2% face a 2018 e quase duplicar a média anual de €593 milhões dos tempos do QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional [QREN] 2008-2014.

2 - Mais projetos de Inovação e Tecnologia

Nesta área, o valor apresentado aponta para os 177 milhões de euros, o que representa um salto de 133% comparativamente ao ano anterior que multiplica por cinco a média do QREN, considerando os projetos que só receberam benefícios fiscais.

A inovação produtiva atraiu mais 993 milhões de euros em 2019. Ficou 7% abaixo do ano anterior, mas 77% acima da média do QREN.

3 - Menos investimento nacional

O investimento direto estrangeiro aumentou 30% no ano passado, para os €884 milhões, mas o investimento nacional caiu 37%, para os €289 milhões, e bate apenas o capital estrangeiro, assumindo percentagens acima dos 70% em 2 campos, nos serviços e consultoria e na indústria transformadora.

4 - Novos investidores

Os 46 projetos de investimento direto estrangeiro contratualizados em 2019 abarcam 14 países. O pódio continua a ser da Alemanha (12 projetos), França (11) e Espanha (8), mas também estão a chegar novos investidores, como o Qatar, a realizar “um investimento avultado” em Albufeira, num empreendimento da cadeia hoteleira de luxo W, vocacionado para um público jovem.

5 - Turismo em destaque

A maior fatia (36%) dos projetos de investimento contratualizados em 2019 está no sector do turismo que absorveu 407,68 milhões de euros de capital estrangeiro e 9,4 milhões de capital nacional, bem acima do total de 17,5 milhões registado em 2018.

A indústria automóvel e de componentes, que liderou os projetos no ano passado, somando 311 milhões de euros (22%), continua em destaque, tendo atraído 235 milhões de euros (20%).

Na distribuição sectorial, a indústria agroalimentar concentrou 11% dos projetos, o sector farmacêutico 8%, a aeronáutica pontua com 7%, as outras indústrias transformadoras têm uma quota de 14% e a área de serviços e consultoria ficou nos 4%.

6 - Postos de trabalho

O impacto do investimento apoiado na criação e manutenção de postos de trabalho está a aumentar e também atingiu recordes, diz a AICEP que apresenta, respetivamente, números de 7.245 (+70% que em 2018) e 20.170 (+17%) para estes indicadores em 2019.

Em média, no período do QREN foram criados 1.260 empregos por ano. Com o Portugal 2020, entre 2016 e 2019, o número sobe para os 4.507.

7- Mais mil milhões para 2020

O pipeline da AICEP para este ano apresenta já mais mil milhões de euros nas candidaturas para apoios financeiros via Portugal 2020. É um pacote em que os sectores automóvel, aeronáutico, agroalimentar e químico deverão estar em destaque e que poderá traduzir-se na criação de 2126 novos postos de trabalho e em vendas anuais de mais de mil milhões de euros na frente externa, indicam os dados da AICEP.