O segredo do sucesso de Mário Centeno? Um pouco de Harvard, um cheirinho a MIT, uma pitada de Illinois e a alma do Quelhas e de Coimbra

Mário Centeno é o primeiro ministro das Finanças em democracia a propor ao Parlamento um orçamento do Estado com excedente orçamental e, se os sinais se confirmarem, poderá mesmo vir a fechar um exercício sem défice já em 2019. Um dos segredos do “sucesso”, que atribui mais ao trabalho do que à sorte, são “as qualificações e a coesão da equipa das Finanças”, que, assegura, “são do melhor capital humano que se forma em Portugal”.

As referências elogiosas aos secretários de Estado que o acompanham na Praça do Comércio foram feitas durante uma conferência organizada pela Ordem dos Economistas para debater a proposta de Orçamento do Estado para 2020.

Mário Centeno, que há cinco anos é convidado a proferir o discurso de abertura, já passou por dias piores – perante a mesma plateia, há uns anos, depois da turbulenta fase do resgate á Caixa Geral de Depósitos, chegou a confessar que desejaria que dezembro fosse apenas o mês de natal – mas, chegados a 2020, o tom é de triunfo.

“Nunca antes Harvard e o MIT tinham estado ao mesmo tempo no Ministério das Finanças. Mais um pouco de Illinois, o Quelhas e, claro, da inevitável Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra”. Estes ingredientes misturados, são, "asseguro-vos, o melhor do capital humano que se forma em Portugal”, disse Mário Centeno.

Harvard é a Universidade onde ministro se doutorou, o MIT (Massachusetts Institute of Technology) local de doutoramento de João Leão, secretário de Estado do Orçamento, Illinois a universidade de doutoramento de Álvaro Novo, o Quelhas (ISEG, da Universidade Técnica) a faculdade de Ricardo Mourinho Félix e Coimbra a de António Mendonça Mendes, dos Assuntos Fiscais.

“É aos Secretários de Estado que integram a minha equipa” no início “um segredo bem guardado”, que se deve "o primor destas execuções orçamentais”, referiu o ministro.

“Não é honesto dizer que houve aumento de impostos”

A partilha dos méritos foi feita depois de o ministro ter passado em revista aqueles que considera serem os seus grandes trunfos - um crescimento potencial acima da área do euro, sustentado em exportações e investimento, redução da dívida externa e da dívida pública, objetivo para o saldo estrutural atingido – e depois de ter respondido a duas das críticas que mais se têm ouvido a esta proposta orçamental: a carga fiscal recorde e uma despesa superior à que se pretende usar em 590 milhões de euros.

A carga fiscal é uma medida do rácio entre impostos e crescimento da economia, mas o que se consideram impostos tem estado a gerar polémica. Se se considerarem os impostos mais as contribuições mensais para a Segurança Social, Portugal continuará a bater recordes, com o conjunto dos tributos a crescerem mais do que a economia. Este é um trunfo que a direita, e em particular Rui Rio vêm usando contra a proposta de Orçamento.

Mário Centeno, contudo, “entre colegas economistas”, confessa que este é um conceito “incompreensivel”.

“Contribuições são contribuições, impostos são impostos”, e as contribuições levam em conta o crescimento do emprego e dos salários. Se levarmos em conta os impostos apenas, a receita fiscal cresce abaixo da economia, rebate Mário Centeno, para quem “não é honesto dizer que houve aumento de impostos”.

Uma folga de 590 milhões de euros para não "falhar de propósito"

“Outro tema que ganhou uma relevância inesperada” trazido à liça pelo ministro das Finanças foram os 590 milhões de euros que o Governo inscreveu como despesa, em contabilidade pública, mas não consta do saldo orçamental em contabilidade nacional, um gesto que Rui Rio classificou de “fraude democrática”.

Centeno diz que este expediente “sempre foi feito e é feito em todos os países” por várias razões: porque nem sempre a despesa que se prevê é executada, porque há despesas em contabilidade publica que não o são em contabilidade nacional e porque é precisa uma almofada para despesas imprevistas. E que não considerar esta espécie de folga estimativa do saldo orçamental, “não é apenas má gestão orçamental é… querer falhar de propósito”.

Como já tinha feito durante a sua passagem recente pelo Parlamento, o ministro das Finanças aproveitou para lançar uma alfinetada a Rui Rio: “Hoje não vou falar do grau de execução da Câmara Municipal do Porto, até porque, sabem uma coisa? Uma execução abaixo dos 100%, às vezes mesmo muito abaixo, é comum na generalidade das autarquias e quase todos os anos. E isso não é menos respeito pelas Assembleias Municipais, muito menos fraude”.

Mais adiante no discurso, em jeito de auto-elogio, mas também de aviso para o futuro, Mário Centeno lembrou ainda que “a política orçamental não funciona, nem um só dia, em piloto automático. Há sempre muito para fazer, ainda há muito para fazer”. Falta saber se será a sua “primorosa” equipa a dar continuidade ao trabalho.