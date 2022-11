Isabel dos Santos admite candidatar-se à presidência de Angola

“O meu pai deixou um grande legado político que eu e muitos angolanos gostaríamos de ver respeitado. Angola é a minha pátria. Farei tudo o que terei de fazer para defender e prestar serviço à minha terra e ao meu país”, disse Isabel dos Santos na Grande Entrevista da RTP3, esta quarta-feira ao final da noite. À pergunta, pode vir a candidatar-se à presidência, respondeu: “É possível”.



A entrevista decorreu na sequência do arresto de contas bancárias e participações em empresas que a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos e o marido detêm em Angola, sob a alegação de que o Estado foi prejudicado em mais de mil milhões de euros. A empresária disse estar a ser alvo de perseguição judicial para ser neutralizada politicamente e sobre as acusações disse serem “falsas” e fazerem parte de uma “campanha política” “concertada e paga” a “decorrer em Portugal e não só”



“Nada disto é inocente. Por isso é que eu digo que isto é uma campanha política para fazer parecer que eu sou o foco da corrupção em Angola. Isto não é nada mais do que uma tentativa política de neutralizar a minha pessoa como um possível opositor político. Porque há vozes em Angola que acreditam que um dia eu possa fazer política”, afirmou Isabel dos Santos. E sublinhou: “Trata-se de uma perseguição pessoal” e “é uma perseguição política”.



Mostrando documentos durante a entrevista, Isabel dos Santos aponta o dedo na orquestração desta alegada campanha ao presidente de Angola, João Lourenco, ao antigo presidente da Sonangol, Manuel Vicente, e a três portugueses ligados a Carlos Pinto Ferreira, da Domínio Capital. “Por que é que uma empresa é contratada nos EUA pelo presidente de Angola, para fazer lobi nos EUA, e contrata uma empresa em Malta, ligada a três portugueses, conhecidos como testas de ferro do engenheiro Manuel Vicente, e que trabalha em Portugal com a Newshold e com o grupo Impresa nesta campanha?”, pergunta Isabel dos Santos. Acusa ainda a Presidência de Angola de ter gasto neste contrato quatro milhões de dólares.

Sonangol "estava falida"



A empresária, e filha mais velha de José Eduardo dos Santos, vai sugerindo durante a entrevista que o arresto de que foi alvo, e que a apanhou de “surpresa”, ocorre em parte também na sequência da sua intervenção na Sonangol, onde esteve 18 meses, com “a missão específica de reestruturar uma empresa” que “estava falida”.



Defende que há não intenção de João Lourenço de lutar contra a corrupção em Angola, caso contrário não tinha recolocado na gestão da Sonangol parte da equipa que foi responsável pela situação a que a petrolífera chegou, com áreas de gestão “completamente opacas” e vários indícios de uso indevido de fundos da empresa.

“Se o interesse em combater a corrupção não fosse político e seletivo, João Lourenço teria olhado para duas questões: o desvio de dinheiro público para investimento ligado às obras públicas, na construção, e a questão da Sonangol”, frisou. "São processos políticos seletivos que têm a ver com uma luta de poder dentro do próprio MPLA", sublinhou a empresária.



Isabel dos Santos reconhece: este “é um momento na minha vida bastante difícil”. E defende, na entrevista, que os “seus negócios são bem conhecidos” e que sempre ”trabalhou na maior transparência” quer em Angola, onde tem negócios há mais de 20 anos, quer em Portugal, onde está desde 2005, 2006. ”Sempre trabalhei de forma transparente, sempre informei as autoridades, tanto em Angola como em Portugal, das minhas decisões de investimento”, sublinhou.

Empresas arrestadas resultaram de negócios privados

Durante a entrevista, negou todas as acusações de que foi alvo da justiça angolana e que justificaram o arresto de bens Angola, afirmando que as parcerias que fez com o Estado tiveram para este “dois a três mil milhões de dólares de retorno”. “Não há uma fonte misteriosa de fundos. Sempre trabalhei de forma transparente”, vincou. Defendeu que as empresas arrestadas resultaram de negócios privados que criou de raiz.



Isabel dos Santos, quando questionada sobre se temia que as suas participações fossem também arrestadas em Portugal, disse acreditar na justiça portuguesa. “Quero acreditar que a justiça portuguesa funciona e que Portugal é um Estado de direito que funciona”, onde a “justiça é independente”. Em Portugal, a investidora angolana tem participações na Galp, Nos, Efacec e no EuroBic.



“Todos os investimentos que fiz em Portugal tiveram a autorização do Banco Nacional de Angola. São investimentos que resultam dos meus dividendos e que tiveram autorização do Banco Nacional de Angola para os exportar para Portugal. Todos os investimentos que fiz em Portugal foram validados pelas autoridades. Sempre fui transparente em relação aos investimentos que fiz em Portugal”, salientou. E acrescentou: “sempre colaborei com o Banco de Portugal”. O supervisor português está a fazer uma inspeção ao EuroBic para monitorizar questões relacionadas com o cumprimento da lei do branqueamento de capitais.



Isabel dos Santos disse ainda que os investimentos que fez em Portugal foram em grandes empresas. “São histórias de sucesso com investidores que acreditaram em mim”, considerou. Lembrou que quando pegou no BIC, hoje EuroBic, o “banco estava falido” e que a Efacec “era uma empresa com grandes dificuldades financeiras”.