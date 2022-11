Franceses da Ardian compram a Frulact

A Ardian, uma das principais sociedades de investimento a nível mundial, anunciou esta quarta-feira a aquisição da Frulact à família Miranda.

A Frulact é uma fabricante de ingredientes naturais criados a partir de frutas e plantas para a indústria alimentar e de bebidas. Com sede na Maia - Porto, a empresa fundada pela família Miranda emprega mais de 750 trabalhadores, opera em nove unidades industriais na Europa, África e América do Norte, vendendo os seus produtos em mais de 40 países, registando um volume de negócios perto dos 115 milhões de euros.

A empresa, fundada em 1987, é liderada por João Miranda, que agora passará a ocupar o cargo de presidente não executivo. Duarte Faria será o novo presidente executivo da Frulact.

A empresa conta com um vasto portefólio de produtos baseados em preparados de fruta e vegetais para laticínios, gelados, sobremesas, bebidas, aromatizantes e ingredientes alternativos à base de plantas.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a Ardian garante que irá apoiar a equipa de gestão da Frulact para acelerar o plano estratégico e consolidar a posição do grupo como um dos líderes globais na indústria alimentar, apoiando as atividades já em curso e fortalecendo as competências da Frulact em nichos e ingredientes adjacentes ao negócio.

João Miranda, presidente não-executivo da Frulact, refere: “Estamos muito satisfeitos com este acordo e parceria, uma vez que a Ardian trará recursos financeiros e estratégicos consideráveis para impulsionar a Frulact a tornar-se uma plataforma forte, que irá agregar e integrar outros negócios contíguos na indústria dos ingredientes de valor acrescentado e, consequentemente, consolidar o projeto Frulact, apoiado no nosso capital humano, permitindo que a empresa explore uma pegada global sustentável”.

Já Gonzalo Fernandez-Albiñana, líder da Ardian Buyout Espanha e conselheiro da Ardian França, refere que “a Frulact e a sua equipa de gestão têm os conhecimentos, competências e ambição para transformar a empresa num dos líderes globais de fornecimento de ingredientes alimentares naturais, expandindo as respetivas competências e alcance geográfico. A Ardian irá apoiar a equipa de gestão com a sua experiência, rede e recursos”.

Para Philippe Poletti, membro do Comité Executivo e líder da Ardian França, “esta transação é um exemplo perfeito da especialização da Ardian no apoio à transformação e crescimento de projetos em indústrias cujo funcionamento dominamos, ao mesmo tempo que mantemos o legado do que foi criado pela família Miranda”.

A transação assessorada pela Optimal Investments.