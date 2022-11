Energias renováveis. Masdar e Cepsa unidas no mercado ibérico

A Masdar, empresa de energia renovável subsidiária da Mubadala Investment Company (o fundo de investimentos estratégicos do governo de Abu Dhabi), e a Cepsa, companhia global de energia também propriedade da Mubadala Investment Company e do Carlyle Group, acabam de anunciar um acordo para criar uma empresa conjunta (joint venture) “com o objetivo de desenvolver projetos de energias renováveis em Portugal e Espanha”, avança a Cepsa em comunicado de imprensa. Irá chamar-se Cepsa Masdar Renováveis.

Trata-se de uma joint venture participada em 50% por cada uma das empresas e o anúncio foi feito na Abu Dhabi Sustainability Week 2020, evento mundial dedicado, que está a decorrer na capital dos Emirados Árabes Unidos. A Cepsa Masdar Renováveis vai dedicar-se “ao desenvolvimento de projetos de energia eólica e solar fotovoltaica na Península Ibérica, com o objetivo inicial de ter 500 a 600 MW de capacidade”.

De acordo com a mesma nota de imprensa, em 2018, as energias renováveis representavam 55% do consumo total de eletricidade em Portugal e o país fixou como objetivo para 2030, alcançar os 80%, enquanto em Espanha, o objetivo para as energias renováveis é que representem 74% do mix de eletricidade até final desta década.

A Masdar opera em Espanha desde 2008, através da Torresol Enery e fornece energia a mais de 107 mil residências, através de uma central solar na província de Cádiz y Sevilha, com capacidade para fornecer energia 24 horas por dia.

Por sua vez, a Cepsa opera um parque eólico em Jerez de la Frontera (Cádiz), com uma capacidade instalada de 28,8 MW e uma produção estimada de 72 GWh por ano. “O parque produz a energia equivalente ao consumo anual de mais de 20 mil residências, evitando assim a emissão de 32 mil toneladas de CO2 por ano”.