EDP dá luz aos deputados num contrato de 2 milhões de euros

O Parlamento viveu entre 2018 e 2019 animados debates em torno das rendas excessivas das empresas de energia, com um especial enfoque nas remunerações garantidas da EDP, que ocupou longas horas de audições na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade. Uma das mais longas audições foi a do presidente executivo da EDP, António Mexia. Pois é agora com o serviço da EDP Comercial que a Assembleia da República irá contar para dar luz às longas horas de audições e debates que os deputados manterão nas próximas sessões legislativas.

A Assembleia da República adjudicou à EDP Comercial um contrato que ultrapassa os 2 milhões de euros (incluindo IVA) para o fornecimento de eletricidade durante três anos. O contrato assume um primeiro encargo anual de 564 mil euros (mais quase 128 mil euros de IVA) e assume-se automaticamente renovado por mais dois anos se nenhuma das partes o denunciar. Se assim for, o encargo pelos três anos de eletricidade ascenderá a 1,69 milhões de euros, mais 389 mil euros de IVA.

O contrato foi celebrado já a 16 de agosto do ano passado, mas só agora, a 13 de janeiro, é que foi publicado no portal Base. A adjudicação ocorreu após um concurso público em que a EDP teve como concorrentes outras seis empresas: Galp, Endesa, Iberdrola, Luzboa, HEN e Axpo.

Ao que o Expresso apurou, o anterior fornecedor de eletricidade da Assembleia da República, nos três meses que antecederam a contratação da EDP, era a Galp.

A EDP Comercial é o maior fornecedor no mercado liberalizado de eletricidade, tendo uma quota maior na análise do mercado por número de clientes. Considerando o volume de energia comercializada, a vantagem da EDP sobre os concorrentes é menor, dado que nos abastecimentos a clientes industriais e empresariais existe uma menor concentração do mercado.

Os abastecimentos a empresas e entidades públicas, por envolverem elevados consumos, são especialmente interessantes para os comercializadores, porque lhes permitem desenhar ofertas à medida, com preços competitivos e salvaguardando uma margem comercial mais significativa do que a conseguida no segmento doméstico.