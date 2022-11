Desemprego sobe para 6,7% em novembro

A taxa de desemprego em Portugal subiu 0,2 pontos percentuais (p.p.) para 6,7%, em novembro, face ao mês anterior, segundo as estatísticas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Também se registou um aumento idêntico na Letónia (para 6,3%) e de forma mais moderada o desemprego também aumentou, 0,1 p.p., na Bélgica (5,2%).

Já taxa de desemprego nos países que integram a OCDE permaneceu estável nos 5,1% em novembro, revela esta quarta-feira a organização, acrescentando que existiam, naquele mês, 33 milhões de pessoas sem emprego.

Também na zona euro se manteve inalterada a taxa de desemprego, adianta a OCDE, situando-se nos 7,5%, tendo-se registado um ligeiro decréscimo na de 0,2 p.p. Áustria (4,2%) e uma descida menor ainda, de 0,1 p.p., em França (para 8,4%), Eslovénia (para 4,6%) e Espanha (14,1%).

Fora da Europa, a taxa de desemprego registou um decréscimo de 0,2 p.p. no Japão (para 2,2%) e de 0,1 p.p. no México (3,5%) e nos EUA (3,5%), enquanto se registaram aumentos de 0,4 p.p. no Canadá (5,9%) e em Israel (3,9%) e de 0,1 p.p. na Coreia do Sul (3,6%).

No que toca ao desemprego entre os mais jovens (dos 15 aos 24 anos de idade), a taxa decresceu de 11,3% em outubro para 11,1% em novembro na área da OCDE, com as maiores quedas (de 0,8 p.p. ou mais) a serem observadas na Austrália, Japão e México. No entanto, faz notar a OCDE, a taxa de desemprego entre a população mais nova manteve-se acima dos 25% na Grécia (dados de outubro), bem como em Itália e em Espanha.