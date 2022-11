Bruxelas diz que continua risco de desvio significativo no orçamento de Centeno

Apesar dos esforços de redução do défice orçamental em 2018 e 2019, prevendo inclusive um excedente em 2020, Bruxelas continua a considerar que a trajetória de consolidação orçamental portuguesa corre um "risco de desvio significativo" das regras europeias.

A conclusão é publicada esta quarta-feira no documento de análise à proposta de Orçamento de Estado para 2020 enviada para Bruxelas por Mário Centeno a 17 de dezembro e que substituiu o 'rascunho' inicial enviado em outubro antes do segundo governo de António Costa ter tomado posse na sequência das eleições de outubro.

O 'desvio' que permanece no entendimento dos técnicos de Bruxelas diz respeito à trajetória de redução do défice estrutural que será insuficiente no conjunto do período de 2018 a 2020. O saldo estrutural diz respeito ao saldo orçamental excluindo o efeito do ciclo económico e das medidas temporárias e não recorrentes e é avalido em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) potencial.

Para Bruxelas, o défice estrutural reduzir-se-á de 0,6% do PIB em 2018 para 0,3% em 2020 (neste caso, uma previsão claramente acima de 0% prevista por Mário Centeno no Orçamento para 2020), representando uma redução acumulada de apenas 0,3% quando deveria ser de "um ajustamento mínimo de 0,5% do PIB)".

Objetivo de médio prazo não é alcançado em 2020

Enquanto Centeno previa alcançar o objetivo de médio prazo de um equilíbrio estrutural com um saldo de 0% do PIB já em 2020, Bruxelas não endossa o cumprimento político dessa meta, pois os défices estruturais que os técnicos da Comissão recalcularam são claramente diferentes para 2019 (-0,5% face a -0,3% segundo o governo) e 2020 (-0,3% face a 0%).

Deste modo, a Comissão considera que há "risco de desvio significativo" quer no conjunto de 2018 e 2019 como para 2019 e 2020.

Bruxelas e Centeno não concordam no superávite orçamental em 2020 - o governo aponta para 0,2% do PIB, enquanto os técnicos da Comissão são mais conservadores prevendo 0,1%. Este saldo global das contas é distinto do estrutural sobre o qual se foca a análise de Bruxelas.

No entanto, em termos de redução do peso da dívida pública no PIB - outro dos critérios de avaliação nestes exames dos orçamentos -, Bruxelas não puxa as orelhas a Centeno.

A trajetória de redução da dívida no PIB está a cumprir a regra europeia. As divergências de previsões para 2019 e 2020 são mínimas entre Bruxelas e Lisboa: 118,9% do PIB para o governo e 119,2% para a Comissão em 2019; e 116,2% e 116,7% para 2020.

Novo Banco e abrandamento mundial podem estragar contas portuguesas

A Comissão Europeia considera que o cenário macroeconómico apresentado por Centeno no orçamento para 2020 é "plausível", pelo que as divergências de previsões sobre crescimento e desemprego são mínimas.

A discrepância mais significativa diz respeito ao crescimento em 2020, com o governo a apontar para 1,9% e Bruxelas a projetar 1,7%. No entanto, o ponto de partida diverge, pois para a Comissão a economia portuguesa poderá ter crescido 2% em 2019, mais do que 1,9% estimado pelo governo.

Bruxelas avisa, no entanto, que as contas portuguesas podem ser agravadas, apontando para dois riscos principais - um que se prende com a vulnerabilidade da economia portuguesa a choques externos (se as economias principais clientes de Portugal não crescerem segundo as previsões do governo português); e outro, de origem interna, que tem a ver com o Novo Banco.

Um dos riscos para o orçamento, sublinha a análise de Bruxelas, é o impacto negativo de uma potencial necessidade de o Novo Banco pedir ainda mais dinheiro ao Fundo de Resolução, para cobrir perdas num conjunto de ativos problemáticos. Esse impacto pode superar os 0,3% do PIB que já estão previstos na proposta de OE para 2020.

A Comissão discorda ainda das previsões de Centeno em matéria de receitas e despesas em 2020 - Bruxelas considera que haverá menos receitas do que as previstas (sobretudo nas contribuições sociais) e mais gasto público (sobretudo em salários, consumos intermédios e prestações sociais).