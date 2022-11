Recondução de Licínio Pina por Elisa Ferreira cria incómodo dentro do Banco de Portugal

As reconduções de Licínio Pina à frente do Grupo Caixa Central e do administrador Sérgio Frade foram autorizadas pela ex-vice-governadora do Banco de Portugal (BdP), Elisa Ferreira, sem as submeter à discussão do Conselho de Administração (CA), revela o “Público” esta terça-feira.

Seguindo os pareceres dos serviços de supervisão, a ex-vice-governadora validou, sem consultar o conselho de administração, a idoneidade do presidente do Crédito Agrícola, como era da sua competência.

De acordo com o matutino, esta situação está a incomodar alguns quadros superiores do Banco de Portugal, depois dos detalhes sobre os seus envolvimentos em atos polémicos terem sido tornados públicos.

Em causa está a contratação, em 2016, com o salário de dois mil euros, da mulher de Licínio Pina, a professora Maria Ascensão Pina, para dar “estabilidade emocional” ao marido, o que suscitou suspeitas de ser um emprego “fictício”.

Houve ainda o negócio envolvendo a venda de um imóvel Prémio Valmor, em Lisboa, a uma empresa gerida pela mãe do administrador executivo Sérgio Frade, que participou na reunião que aprovou a operação.

Estes dois episódios foram reportados ao BdP no final de 2018 através de denúncias anónimas a que se seguiram investigações desencadeadas no primeiro trimestre do ano passado.