Ana Avoila já tem substituto na Frente Comum. É “um jovem de 36 anos”: Sebastião Santana

Ana Avoila está de saída da coordenação dos sindicatos de trabalhadores da Administração Pública e já tem um substituto proposto. Foi a própria a anunciá-lo na RTP3: Sebastião Santana. O nome ainda terá de ser aprovado, mas é aquele que está em cima da mesa.

“Temos um jovem de 36 anos que será, se a Frente Comum o considerar, o futuro coordenador da frente comum quando eu sair da CGTP”, anunciou Ana Avoila, no programa Tudo É Economia, da RTP3, esta segunda-feira, 14 de janeiro.

Ana Avoila vai deixar de coordenar a Frente Comum, que reúne sindicatos de trabalhadores da Administração Pública, deixando de assegurar as negociações com o Governo na defesa destes profissionais.

O papel caberá a Sebastião Santana, já dirigente sindical, que terá de dialogar com Alexandra Leitão, a ministra responsável pela administração pública no Executivo que tomou posse em novembro. O potencial futuro coordenador da Frente Comum tem sido uma das caras da paralisação dos trabalhadores da área da saúde.

A mudança não é imediata, tendo ainda de haver aprovação nos congressos da federação nacional dos sindicatos e da CGTP. “É uma proposta, a situação não está consolidada enquanto for proposta”, sublinhou Ana Avoila.

A Frente Comum tem anunciada uma manifestação e greve da Administração Pública, de âmbito nacional, para o próximo dia 31 de janeiro. Outra das últimas decisões pelas quais Ana Avoila deu a cara foi a abandonar as negociações com o Governo em discordância com a proposta de 0,3% de aumentos salariais.

A decisão de abandonar a Frente Comum acontece com a saída da comissão executiva da central sindical. Em outubro, Ana Avoila revelou ao "Jornal de Negócios" que iria deixar a vida de sindicalista, sendo que estava já há 13 anos à frente dos sindicatos da administração pública da CGTP.

Não é o único caso: como o Expresso já escreveu, está em causa a saída de 66% da cúpula da central sindical, incluindo o líder, Arménio Carlos, que ainda não tem um sucessor anunciado. Tudo porque a CGTP não permite que sejam escolhidos para os seus órgãos dirigentes que já tenham já passado a idade legal da reforma.