“Porque é que quem explora um alojamento local só deve pagar 9% de IRS e os outros 28%?”

Se a medida passar no Parlamento, os pequenos empresários do alojamento local que não tenham contabilidade organizada e tenham os seus prédios em zonas de contenção, vão assistir a um agravamento do IRS ou do IRC. Mas aquilo que para a Iniciativa Liberal é mais uma manifestação da pulsão do Governo de “taxar tudo quanto mexe”, para o ministro Pedro Nuno Santos é uma decisão da mais elementar justiça. “Porque é que quem explora um alojamento local só deve pagar 9% de IRS” e quem tem a casa no arrendamento normal paga 28%, questionou o ministro, com alguma exaltação.

A aritmética de Pedro Nuno Santos foi apresentada esta segunda-feira no Parlamento, onde decorre a audiência sobre as propostas que constam do Orçamento do Estado para 2020 que são da sua lavra. Uma dessas propostas prevê um agravamento da tributação para alguns proprietários que têm a casa em alojamento local: para aqueles que estão no regime simplificado, isto é, faturem até 200 mil euros ao ano e não tenham optado pela contabilidade organizada; e, ao mesmo tempo, tenham as suas casas nas chamadas zonas de contenção, seja ela absoluta ou relativa.

Estes proprietários até aqui pagavam IRS ou IRC sobre 35% da sua faturação, com o Estado a considerar que os restantes 65% correspondiam a custos efetivos com a atividade (comissões, salários, manutenção da casa). O Governo quer que, doravante, os proprietários passem a pagar IRS (ou IRC) sobre 50% do que ganham, ficando implícito que têm um “lucro” de 50% e apenas 50% são custo.

É esta subida que tem merecido criticas do setor da hotelaria e do imobiliário, esta segunda-feira secundada pelo deputado João Cotrim Figueiredo, no Parlamento.

Pedro Nuno Santos, que momentos antes no debate já se tinha exaltado com a discussão sobre o nível da carga fiscal, voltou a agitar-se. “Se um proprietário normal paga 28% sobre as suas rendas [líquidas], porque é que um proprietário do alojamento local não pode pagar 14%”?, perguntou o ministro. “Vai continuar a ter um beneficio” face aos senhorios tradicionais, argumenta Pedro Santos, que sublinhou que, atualmente, os proprietários em alojamento local (no regime simplificado) só pagam 9% (são 9,8%).

A decisão do Governo faz-se por uma questão de “justiça fiscal”, enfatizou o ministro, que tratou de marcar uma linha divisória com a Iniciativa Liberal, um partido que considera que faz bem ao Parlamento, porque vem mostrar o que a direita quer mas não tem coragem de dizer: “Temos uma hierarquia de valores diferente”.

Arrendamento tradicional ou a turistas? Os modelos são diferentes

Arrendar uma casa no arrendamento tradicional ou no alojamento local tem uma lógica diferente que não permite comparações diretas.

Um senhorio tradicional paga IRS é tributado na categoria F do IRS, onde engloba as rendas ou paga uma taxa fixa de 28% sobre as mesmas [se fizer contratos de longa duração as taxas podem ser mais baixas]. Aqui são consideradas as rendas líquidas, isto é, deduzidas dos encargos com o IMI, taxas municipais, o imposto do selo e despesas de manutenção e conservação. Pode também registar-se como empresário do arrendamento e ser tributado na categoria B, englobando 95% das rendas líquidas,

Já o alojamento para turistas é equiparado a uma atividade empresarial, sendo obrigatória a inscrição do senhorio na categoria B do IRS (não há possibilidade de ser tributado pela categoria F). Neste caso, conta para efeitos de IRS 35% dos proveitos (e são somados aos restantes rendimentos e sujeitos às taxas e escalões do IRS). Estes 35% são brutos e o Governo pretende subi-los para os 50% (uma vez mais, isto é válido apenas para quem tem regime simplificado – quem tem uma empresa e optou pela contabilidade organizada paga IRS ou IRC pelo lucro que resultar do apuramento contabilístico e não é abrangido por esta alteração).

Apesar de as comparações não serem lineares, face às lógicas distintas dos dois tipos de arrendamento, é convicção do Governo (e também do PCP e do Bloco de Esquerda) de que o alojamento local continua a ser bastante mais vantajoso do ponto de vista fiscal, o que tem ajudado à popularidade deste negócio e à escassez de imóveis no arrendamento tradicional.

Ao mesmo tempo que avança com a subida da tributação do alojamento local, o Governo avança nesta proposta de Orçamento com uma medida que pretende estimular a conversão de alojamentos locais em arrendamento tradicional, isentando de imposto as mais-valias, desde que o alojamento esteja afeto ao arrendamento durante pelo menos cinco anos.