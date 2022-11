"Estado falhou gravamente" na resposta aos problemas dos transportes e habitação, diz ministro

O ministro das Infraesturuturas e Habitação, sublinhando que um homem só é "verdadeiramente livre" quando tem direito à habitação e a transportes a preços acessíveis, defendeu vigorosamente, na audição ao Orçamento do Estado de 2020, que o Estado tem falhado redondamente nesta matéria. "O Estado falhou gravamente quando não se organizou para dar resposta aos problemas de transportes e habitação. Um homem só é livre quando tem acesso à habitação", afirmou Pedro Nuno Santos, na Comissão de Orçamento e Finanças.

"Gostava de ter uma dotação mais alta na habitação, mas não tenho. De qualquer forma é o dobro do que era no ano passado", sublinhou o governante na audição conjunta nas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020. Pedro Nuno Santos lembrou que a dotação para a habitação no Orçamento de 2019 foi de 79 milhões de euros e este ano é de 150 milhões de euros.

"As necessidades de infraestruturas são brutais", considerou o ministro das Infraestruturas. E frisou: "As necessidade de material circulante são brutais", a "CP foi alvo de um grande desinvestimento durante décadas". Pedro Nuno Santos avançou que estão praticamente contratadas as 168 pessoas previstas para a CP. "Falta contratar apenas 8 trabalhadores. As contratações estão a ser feitas a um ritmo que eu achei que não fosse possível".

O governante defendeu ainda que a expansão do metro para Cascais "seria um tremendo erro", "é para o Cais do Sodré que as pessoas que usam o combóio querem ir, foram feitos estudos pela IP que apontam nesse sentido".

Concurso para a compra de 22 comboios impugnado

O concurso para a compra de 22 novos comboios para a CP foi impugnado e está à espera de decisão do tribunal, esclareceu o ministro das Infraestruturas. "Relativamente ao contrato que foi feito para aquisição de novo material circulante, 22 comboios, ele foi alvo de impugnação de um concorrente", adiantou o governante.

Pedro Nuno Santos diz que se aguarda, agora, que o tribunal decida se dá seguimento à providência cautelar interposta por um dos concorrentes ao concurso."Se for dado seguimento à providência cautelar, nós vamos ter um atraso relevante", acrescentou o ministro.

"Não tenho ideia de que o sistema fiscal é uma carga"

O ministro disse ainda que não tem "ideia de que o sistema fiscal fosse uma carga" e que "não há nenhum português que acredite no discurso de facilidades que a direita está a vender".

O Governo e PSD tinham "conceções diferentes", considerou o ministro. "Não há milagres e não há nenhum português que acredite no discurso de facilidades que a direita está a vender", acrescentou o governante.

"O PSD prometeu ao país que bastava uma redução corajosa de impostos. Reduzir os impostos às empresas, depois elas por artes mágicas começariam a investir, a criar emprego. Num ato de magia... O que é fundamental se nós quisermos ter uma relação de verdade com o povo português é conseguir explicar como é que conseguimos ter melhores hospitais, melhores estradas, melhores escolas (...) e menos impostos", sublinhou.