Aeroporto do Montijo: “Não há tempo, nem dinheiro para estudar mais localizações”, diz Pedro Nuno Santos

"Há uma autorização ambiental (da APA) para construção do aeroporto do Montijo. Todos os investimentos têm impacto ambiental. Não temos tempo nem dinheiro para estudar novas localizações. Já lá vão 17 estudos de localizações. Esta é a melhor solução", sublinhou Pedro Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas e Obras Públicas, na Comissão de Orçamento e Finanças, para debater o Orçamento de Estado de 2020.

O país, frisa o governante, não pode continuar "a derrotar-se a si próprio", nem continuar "a boicotar" a construção de uma infraestrutura aeroportuária alternativa ao aeroporto de Lisboa. "Estamos a perder centenas de milhões de euros... e de empregos", acrescentou.

Pedro Nuno Santos defendeu ainda a honra da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) dizendo que ela "é independente", ao contrário do que sugerem algumas associações ambientais e de contestação à construção do aeroporto do Montijo. "Acreditamos na APA", afirmou.

"O que mais faltava era estarmos a fazer um aeroporto numa localização que não fosse segura", atiou irritado o ministro em resposta a críticas feitas à segurança do futuro aeroporto do Montijo pela deputada do PAN, Inês Sousa Real. Pedro Nuno Santos sublinhou ainda "Beja não é competitivo", sobre a sugestão como alternativa da deputada. "Mesmo o Aeroporto de Alcochete ficaria a 45 minutos. E seria preciso fazer a terceira travessia do Tejo e infraestruturas ferroviárias, e isso seria mais caro".

Alargar o parque público habitacional

O ministro reafirmou a necessidade de apostar no investimento no parque habitacional, para ajudar a resolver um "problema sério e de difícil resolução, um problema macroeconómico que afeta o país". "O mercado não está a dar resposta a este problema, e infelizmente o Estado também não", atirou Pedro Nuno Santos.

"Queremos alargar o parque público habitacional que agora se fica por 2%. Não vamos conseguir dar resposta a esta drama se não criarmos um parque habitacional público", considerou.

(Atualizado às 18.25)