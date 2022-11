Porto vai construir mil casas de renda acessível

Nos próximos cinco anos a Câmara do Porto quer colocar no mercado um milhar de fogos a renda acessível, investimento global a rondar os €150 milhões. Na cidade onde 13% da população vive em bairros sociais, o equivalente a 30 mil inquilinos municipais, a principal aposta política da vereação independente para o horizonte 2025 da Invicta será centrada na habitação a preços controlados. Num mercado inflacionado pela pressão turística, pela voragem dos alojamentos locais e aumento da procura de famí­lias que querem residir — ou continuar a viver — no Porto, a classe média tem vindo a perder o pé para se fixar na cidade renascida após o despovoamento de quatro décadas. “Este não é um problema só nosso, mas do país”, afian­ça Pedro Baganha, recordando que, superados os anos da crise, os preços da habitação “subiram mais e mais depressa do que o rendimento das famílias”. Para o verea­dor do urbanismo, o alívio do esforço das famílias de rendimentos médios passa por um aumento da oferta do mercado residencial atual, só possível, alega, trabalhando em parceria com o sector privado, face à exiguidade do solo disponível da esfera municipal. “Temos menos de 1% de solo livre para construção, logo é difícil arranjar soluções exclusivamente de investimento público.”

A operação de casas a renda acessível acontece em três frentes: na zona oriental, a mais deprimida, no centro da cidade, a mais procurada, e na zona ocidental, na Pasteleira, onde vai arrancar o primeiro projeto a edificar em terrenos da autarquia e exclusivamente financiado pelo município. A empreitada de Lordelo do Ouro, que abrange uma área de 150 mil metros quadrados, conta com uma intervenção de raiz de €46 milhões e irá contemplar cerca de 300 fogos, todos de renda condicionada, comércio e arruamentos. A construção do parque residencial, estimado em €30 milhões, integrará cinco blocos de apartamentos de tipologia T2 e T3. “É uma intervenção que dará continuidade à política de coesão territorial portuense, avessa a guetos”, refere, aludindo ao facto de o novo empreendimento nascer junto dos bairros sociais de Pinheiro Torres e da Mouteira, que agregam 23 blocos de apartamentos e 1800 residentes. Para cimentar a coesão social, o plano prevê a reestruturação da rede viária circundante, rasgando ruas de interligação dos bairros e do futuro complexo habitacional. O reordenamento urbanístico de Lordelo contará com novas áreas verdes e parque, arranjo que colocará a céu aberto a ribeira da Granja. Já este mês arranca o concurso paisagístico. Em fevereiro serão lançados dois concursos de arquitetura para os cinco edifícios. Seguem-se nove meses para a elaboração do projeto e meio ano para o concurso de empreitada. “Se tudo correr bem, a obra estará no terreno em 21 meses, mas quando estão em causa concursos públicos nunca se sabe quanto demoram”, alerta o vereador, que, por prudência, aponta a conclusão para 2025.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.