Generali garante rede e pessoal da Tranquilidade

A Generali vai manter as marcas, a rede de distribuição e os trabalhadores da Tranquilidade e da Açoreana, segundo garante a companhia ao Expresso. Apesar de ter gasto €600 milhões na aquisição da Seguradoras Unidas aos americanos da Apollo, a empresa italiana não fecha as portas a mais compras, já que, adianta, ambiciona a liderança do mercado — e em Portugal não é número um.

“A presença comercial é um ativo absolutamente chave que o grupo pretende manter intacto”, responde fonte oficial da Generali quando questionada sobre se haverá mexidas na rede física e nos agentes da Seguradoras Unidas. Em 2018, a companhia tinha 13 lojas próprias e 572 lojas de parceiros (236 agentes exclusivos), que agora ficarão sob a mesma alçada dos distribuidores da Generali.

