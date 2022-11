Fundos europeus só para empresas com menos de 500 trabalhadores

Os concursos que o Portugal 2020 se prepara para abrir este ano podem bem ser a derradeira oportunidade para as empresas mais empregadoras do país aproveitarem os fundos comunitá­rios para investir em projetos inovadores de norte a sul do país.

É que as negociações europeias em torno do próximo orçamento europeu estão cada vez mais difíceis, e não é só quanto ao dinheiro do próximo quadro comunitário 2021-2027. Os próprios critérios de acesso aos fundos também estão a apertar. As empresas com pelo menos 500 trabalhadores arriscam mesmo a ser banidas dos sistemas de incentivos ao investimento empresarial do Portugal 2030.

