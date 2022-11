Companhias pagam duas vezes pela ‘manga’ no aeroporto de Lisboa

As companhias aéreas que usam as pontes telescópicas — vulgarmente conhecidas como ‘mangas’ — para encaminhar os passageiros entre o aeroporto e o avião queixam-se há algum tempo de andarem a pagar este serviço duas vezes no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Pagam o serviço à ANA, através das taxas de estacionamento, e às empresas de assistência em escala (handling), a Portway e a Groundforce, que têm de contratar.

Agora a ANAC — Autoridade Nacional de Aviação Civil veio dar-lhes razão e obrigar a ANA a incluir este serviço nas taxas de estacionamento, como, ­aliás, acontece nos aeroportos do Porto e de Faro. O pedido de esclarecimento sobre esta matéria chegou à ANAC em setembro de 2018, através da TAP, a empresa mais penalizada por este duplo custo que está a ser aplicado no aeroporto de Lisboa desde 2013. A TAP alegou junto da ANAC que o serviço tem sido assegurado sobretudo pela Groundforce, contratada e paga diretamente pela companhia de bandeira portuguesa. O duplo pagamento afeta as grandes companhias aéreas que operam em Lisboa, como, por exemplo, a Lufthansa, a Ibéria ou a Air France. As de baixo custo, como a Raya­nair ou a easyJet, ficam de fora, já que não usam ‘mangas’.

