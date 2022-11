Centrais de energia solar escapam a ‘taxa’ polémica

A maior parte dos novos produtores de energia a partir de centrais solares deverá escapar ao pagamento do mecanismo conhecido como clawback, que se destina a impedir que os produtores portugueses de eletricidade em Portugal se apropriem no mercado ibérico de ganhos excessivos resultantes das diferentes condições regulatórias e fiscais que se aplicam aos produtores espanhóis.

Esse mecanismo foi criado em Portugal em 2013, depois de Espanha ter começado a cobrar um imposto especial de 7% aos produtores de eletricidade. Para não perderem dinheiro, as elétricas aumentaram os seus preços grossistas no mercado ibérico de eletricidade (Mibel). Como no Mibel os mercados português e espanhol estão ligados, também os produtores portugueses passaram a receber mais pela energia, apesar de não pagarem o imposto espanhol. Para evitar que esse fenómeno agravasse o preço da eletricidade para clientes finais em Portugal, o Governo de Passos Coelho criou um mecanismo de equilíbrio, impondo um pagamento ao sistema elétrico nacional por parte dos produtores portugueses. Essa ‘taxa’ teria de ter em conta quer o imposto de Espanha quer outros eventos ‘extramercado’ existentes em Portugal.

