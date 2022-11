Caixa vende shopping Nova Arcada

A Caixa Geral de Depósitos vendeu o centro comercial Nova Arcada, em Braga, ao grupo internacional de gestão de ativos MDSR Investment. O valor da transação, que contou com o apoio da Cushman & Wakefield, não foi revelado, já que as partes convencionaram uma cláusula de confidencialidade.

O Nova Arcada tem 72 mil metros quadrados de área comercial, 2600 lugares de estacionamento e lojas âncora de cadeias nacionais e internacio­nais. É o caso da IKEA, que dispõe de uma loja com 22 mil metros quadrados.

