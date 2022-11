Virtual Power Solutions prepara entrada de novo investidor

A Virtual Power Solutions (VPS), empresa portuguesa que desenvolve soluções de gestão de energia e de eficiência energética, quer entrar numa nova etapa de crescimento e está a ultimar um aumento de capital no valor de €720 mil. Esta será apenas a etapa inicial de um processo de angariação de um novo investidor de referência, que a empresa espera conseguir concretizar no presente ano, revelou ao Expresso a presidente executiva da VPS, Luísa Matos.

O aumento de capital foi aprovado pelos acionistas fundadores da VPS no final de dezembro, estando agora a ser ultimada a formalização da operação. Depois, a empresa pretende vender uma posição minoritária do seu capital a um investidor que disponibilize até €7,5 milhões para cobrir as necessidades de médio prazo. “Procuramos um investidor com capacidade financeira e que ao mesmo tempo seja da área da energia e conheça o nosso negócio”, explica Luísa Matos.

