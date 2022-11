Mais de 130 precários com futuro incerto na RTP

O Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) já dura há quase três anos e ainda não tem fim à vista. O compromisso do Governo de António Costa é concluir o processo “no início da governação”, como afirmou em novembro no Parlamento a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, mas ainda não existe uma data concreta. Na altura, Ana Mendes Godinho disse ter “a porta aberta” para receber os precários, mas os trabalhadores da RTP “estão há um mês a tentar marcar uma reunião”, tendo já enviado “dezenas de e-mails, sem sucesso”, garante ao Expresso a Comissão de Trabalhadores (CT) da estação pública.

Não só há ainda muitos trabalhadores com a sua situação pendente na RTP, como, já depois de terminados os prazos estipulados pelo programa, a empresa ‘contratou’ novos precários.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.