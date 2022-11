Douro Azul investe 500 milhões de euros até 2023

O grupo Douro Azul tem projetados investimentos de 500 milhões de euros entre este ano e 2023, que vão passar por seis navios oceânicos para cruzeiros, a juntar ao “World Explorer”, que arrancou recentemente a sua operação. Paralelamente, estão também previstos três navios de rio. Foram encomendados aos estaleiros de Viana do Castelo, do grupo Martifer, naquela que é a sua maior encomenda de sempre.

O financiamento, explica o presidente da Douro Azul, será feito através de capital próprio e também junto da banca nacional. “Temos assegurado financiamento por parte do Novo Banco e da Caixa Geral de Depósitos”, diz Mário Ferreira. Já não haverá recurso a dinheiro do grupo financeiro chinês ICBC Leasing, com quem tinha sido acordado um financiamento de 180 milhões de euros. “Cancelámos o contrato com o ICBC Leasing de forma amigável mas as portas ficaram abertas para eventuais financiamentos no futuro, quer do ICBC quer de outros bancos chineses”, explica.

