Descodificador: Fisco assume derrota no Imposto Único de Circulação

1 O que se passa com o Imposto Único de Circulação?

Resumidamente: as regras usadas por Portugal para o cálculo do Imposto Único de Circulação (IUC) no caso dos veículos importados de outro Estado-membro não eram compatíveis com as normas comunitárias. Desde 2007 até 31 de dezembro de 2019, um carro usado importado era taxado com base no ano da primeira matrícula portuguesa, sem ter em conta a desvalorização por idade. Esta forma de calcular o IUC foi considerada uma distorção fiscal ilegal pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 2018, e entretanto a lei foi mudada. A partir de janeiro de 2020, o IUC incide sobre os automóveis que tenham sido matriculados, pela primeira vez, no território nacional ou num Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu.

