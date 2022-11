A nova década: Como tornar o capitalismo sustentável?

À pergunta que se faz não sei responder. “Como tornar o capitalismo sustentável?” Não faço ideia, por uma razão bastante simples: ainda não me ocorreu que o capitalismo fosse insustentável. Mas vamos ao significado das palavras, e aos preconceitos que lhes estão inerentes, para tentarmos descortinar como pode ser a nossa vida sustentável em liberdade. Na verdade, é isso o que interessa.

O resto são conversas motivadas por ideologias que tentaram e tentam derrotar o mercado livre, ou capitalismo como lhe chamam, tendo, até agora, apenas conseguido um de dois resultados: a miséria total e extrema (casos da URSS, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, etc.); ou a adoção do pior do capitalismo como modelo e através da repressão restringir os seus benefícios aos apaniguados do regime (casos da China e de outros países da zona).

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.