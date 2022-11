Marca de luxo Aston Martin está em apuros e pede ajuda aos chineses da Geely

A fabricante chinesa de automóveis Geely pode ser a salvação da Aston Martin. Segundo o "Financial Times", a marca britânica de carros de luxo tem mantido negociações com a Geely para que esta entre na empresa e injete o capital necessário para reequilibrar as contas da Aston Martin, que desde que entrou em bolsa, em 2018, viu as suas ações derrapar 80%.

O "Financial Times" revela que a Geely está a fazer trabalhos de avaliação das contas da Aston Martin, para preparar a possível entrada na empresa, segundo quatro fontes distintas ouvidas pelo jornal britânico.

A Geely, fundada em 1986, tem sede em Hangzhou, e em 2018 vendeu mais de 1,5 milhões de carros. Na última década adquiriu várias marcas automóveis europeias, incluindo a sueca Volvo e a britânica Lotus, tendo ainda 10% da alemã Daimler.

Esta semana a Aston Martin comunicou ao mercado estar em conversações para a entrada de um potencial investidor estratégico. Em dezembro o "Financial Times" já havia noticiado o interesse da Geely na marca britânica, tendo entretanto esse interesse evoluído para uma abordagem mais sólida, que poderá mesmo culminar com a tomada de uma participação.

A Aston Martin é uma das principais marcas de luxo. Em Portugal, onde este segmento conta com um parque automóvel de 28 mil veículos, a Aston Martin contava com 398 veículos em circulação no ano passado. Como o Expresso detalhou em dezembro no seu trabalho sobre automóveis de luxo, Lisboa tem 118 Aston Martin, seguindo-se o Porto, com 42, e Cascais, com 28.

Oeiras, Braga, Sintra, Guimarães, Santo Tirso, Vila Nova de Gaia e Matosinhos completam o Top 10 de municípios com mais Aston Martin em Portugal.

A Aston Martin é a quinta marca de luxo com mais carros em Portugal, atrás da Porsche (quase 14 mil unidades), Jaguar (perto de 12 mil), Ferrari (mais de 800 automóveis) e Maserati (mais de 500).