Exportadores mais pessimistas. Empresas antecipam abrandamento nas vendas para o estrangeiro

Abrandamento é a palavra dominante no que toca às perspetivas das empresas portuguesas em matéria de exportações. Os dados divulgados esta sexta-feira Instituto Nacional de Estatística (INE), que constituem uma primeira estimativa das perspetivas de exportação de bens, mostram que as empresas estão em 2020 mais pessimistas do que no ano passado nas suas perspetivas de vendas aos exterior, antecipando que estas cresçam apenas 2,1%. Um valor muito abaixo do estimado para 2019, 4%.

As empresas esperam um acréscimo de 1,1% nas exportações para os mercados Extra União Europeia (UE) e de 2,4% para os países Intra-União Europeia. Excluindo os combustíveis e lubrificantes, o aumento esperado é de 1,7% em 2020. Valores que, confirma o INE, representam uma desaceleração face às perspetivas indicadas pelas empresas para 2019 no inquérito precedente [de 4%], tanto para o total das exportações como para o total sem combustíveis e lubrificantes.

As perspetivas referem-se a variações nominais, traduzindo assim o efeito combinado das variações esperadas de preços e de quantidades.

"No caso particular dos Combustíveis e lubrificantes, os preços observados têm-se caracterizado por volatilidade e amplitudes de variação muito elevadas, dominando em geral o sentido e a magnitude das variações nominais do comércio internacional deste tipo de produtos", sinaliza o INE.

Em maio de 2020 será realizada uma nova edição deste inquérito, para atualização das perspetivas das empresas relativas à exportação de bens para 2020, que corresponderá à segunda previsão.