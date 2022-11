Auditoria ao Novo Banco chega em maio. E não olhará para as vendas de grandes créditos de 2019

A auditoria ao Novo Banco, que foi prometida no ano passado, deverá ser concluída pela Deloitte até maio, segundo apurou o Expresso junto de várias fontes. Os trabalhos já estão a correr, mas não haverá qualquer escrutínio ao que aconteceu em 2019, em que houve renovados prejuízos – e em que foram vendidos alguns dos créditos mediáticos e tóxicos mais relevantes.

Os atos de gestão que serão averiguados são aqueles que foram praticados entre 2000 e 2018, pelo que a auditoria vai apanhar as lideranças de Ricardo Salgado, Vítor Bento, Eduardo Stock da Cunha e António Ramalho.

Serão olhadas as perdas nos ativos cobertos pelo mecanismo de capital contingente até dezembro de 2018, que motivaram os pedidos de dinheiro ao Fundo de Resolução.

Os resultados de 2019 – até setembro, os prejuízos ascenderam a 572 milhões de euros – não vão ser escrutinados, já que as últimas contas auditadas são apenas relativas ao ano anterior. Assim, ficam de fora as vendas de grandes carteiras de crédito, onde estavam os nomes mais mediáticos como a Ongoing e a Sogema, de Bernardo Moniz da Maia.

Estes são indicadores que constam do caderno de encargos da auditoria entregue à Deloitte. Em novembro, o Ministério das Finanças aguardava que o caderno de encargos fosse terminado, sendo que tal já ocorreu, de acordo com os dados apurados pelo Expresso. O prazo definido aponta para que os trabalhos fiquem concluídos em maio.

A auditoria tem de ser obrigatoriamente feita ao Novo Banco por conta da lei da transparência da banca (Lei n.º 15/2019), bem como para respeitar um pedido do Parlamento para o escrutínio ao banco e às razões para as injeções do Fundo de Resolução desde 2014.

Além dos 4,9 mil milhões aquando da resolução, o Fundo teve de pôr mais1,9 mil milhões de euros no Novo Banco, sendo que o valor irá crescer com as contas de 2019 (e até 2026, pode ser usado mais dinheiro até ao tecto de 3,89 mil milhões de euros). Aliás, é pelas incertezas em torno do montante que o Governo e os acionistas estudam a possibilidade de uma injeção única e antecipada pelo Fundo de Resolução.

As operações de crédito desde a sua origem e o acompanhamento feito ao longo dos anos, as decisões de investimento e as decisões de compra e venda de ativos são aquelas que vão ter de ser cobertas por este trabalho, como define a legislação.

Como aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos, quando a EY fez a sua auditoria (trabalho que custou 1 milhão de euros, agregando a auditoria e a avaliação da qualidade da auditoria), o encargo ficará a cargo do banco visado.