Depois de meses de turbulência Pedro Leitão já aterrou no Banco Montepio

Pedro Leitão saiu do Banco Atlântico Europa onde foi administrador executivo, responsável pelo pelouro digital, para o Montepio. Neste banco, controlado pela Associação Mutualista Montepio Geral, terá pela frente vários desafios como presidente da comissão executiva, desde logo "realizar o processo de transformação em curso" desenhado por Carlos Tavares, o presidente do conselho de administração do banco.

Em comunicado, o Banco Montepio informa que em reunião do conselho de administração desta quinta-feira Pedro Leitão foi oficialmente nomeado para liderar os destinos do banco no mandato que decorre até 2021. Sublinha o facto do líder escolhido e em funções a partir de hoje ter "uma carreira de mais de 24 anos no sector financeiro, com experiência nacional e internacional na banca digital e na banca de retalho".

Dos desafios anunciados fazem parte "inovar" com vista a "tornar a instituição mais eficiente, digital e competitiva, retomando o caminho do crescimento".

Carlos Tavares que acumulou até fevereiro de 2019 as funções de presidente executivo e não executivo, viu agora aprovado pelo Banco de Portugal o nome de Pedro Leitão, depois de ter tido de nomear interinamente Dulce Mota para o cargo por não poder acumular as duas funções.

Com esta nomeação que põe fim a uma situação de incerteza ao nível da liderança executiva, o Banco Montepio diz que se inicia "uma nova fase, reafirmando a ambição de fazer a diferença na vida das pessoas, empresas e instituições da economia socia". E "honrando o legado de 175 anos de história de uma instituição sem par no panorama nacional".

Pedro Leitão passou pelo Banco Millennium Atlântico Luanda, entre 2011 e 2015 como administrador executivo, e foi partner da Deloitte em Portugal de 2001 a 2011. Passou ainda pelo BBVA entre 1997 e 2001 como diretor e pelo BPI entre 1995 e 1997.