Conflito entre Irão e EUA já tem efeitos colaterais nos têxteis portugueses

A preocupação é comum em todos os stands portugueses presentes na Heimtextil, a maior feira de têxteis lar do mundo, a decorrer na Alemanha, porque o passado recente tem mostrado que tudo o que acontece no mundo pode afetar a performance exportadora das empresa lusas.

E se no balanço do ano de 2019, ainda sem números finais para o sector, todos os empresários falam da agitação social em França, da tensão entre os EUA e a China, do Brexit, das dificuldades na formação de governo em Espanha e do movimento independentista da Catalunha, o foco no arranque de 2020 está no conflito entre EUA e Irão.

"Isto vem aumentar a incerteza para o sector e para o desempenho da economia global em geral. Mostra que vamos ter um ano muito complicado e o futuro continua incerto", diz Paulo Coelho Lima, administrador da Lameirinho, uma das empresas de referência dos têxteis lar portugueses, com vendas de 53,8 milhões de euros, 90% das quais na exportação, e 713 trabalhadores.

A escalada da tensão internacional, apanhou precisamente a empresa a lançar uma aposta estratégica no Médio Oriente, selecionado como um mercado alvo apetecível para a sua oferta no segmento de luxo. " Neste momento tudo ficou em stand by", refere o empresário, que em novembro esteve nos Emirados, Oma e Kuwait e em fevereiro devia avançar na Arábia Saudita, Qatar e Bahrain.

Agora? Resta esperar para ver como as coisas evoluem e ir seguindo atentamente as notícias, diz, evitando, no entanto, qualquer nota de pessimismo quanto ao futuro: " Temos de continuar a semear e acreditamos que é possível manter o desempenho em 2020" afirma o empresário, com uma estratégia mais focada nos ganhos de rentabilidade que no crescimento.

No casa do grupo Lasa, com um volume de negócios de 70 milhões de euros e 800 trabalhadores, mais do que no Oriente, a administradora Fátima Antunes está atenta à reação dos consumidores americanos. "Os EUA são um mercado tradicionalmente muito estável, mas estas coisas têm sempre efeitos colaterais no negócio", diz a empresária que já viu alguns clientes americanos suspenderam a viagem à feira alemã e cancelarem as reuniões de trabalho agendadas com a Lasa, "alegando razões de segurança".

No entanto, depois de ter falhado o objetivo de crescer 10% em 2019, a empresa está empenhada em fechar 2020 com as vendas em alta.

Depois de uma década de crescimento, o sector têxtil fechou novembro de 2019, na frente exportadora, 30 milhões de euros abaixo de 2018, um ano que terminou com um recorde de 5,3 mil milhões de euros nas vendas ao exterior.