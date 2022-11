Carlos Ghosn lamenta que o Brasil não tenha pressionado o Japão sobre o seu caso

O ex-presidente da Renault-Nissan Carlos Ghosn lamentou esta quinta-feira que o seu país de origem, o Brasil, não tenha pressionado as autoridades do Japão, onde esteve detido e foi depois libertado sob caução, acabando por fugir.

"Esperava que, em determinado momento, o Governo brasileiro pudesse pressionar para que eu tivesse um tratamento normal, adequado. Infelizmente isso não aconteceu", afirmou Ghosn, numa entrevista feita em Beirute e divulgada pelo canal Globonews.

"Fiquei contente porque o presidente [Jair Bolsonaro] falou com a minha irmã, fiquei otimista, pensava que ele faria alguma pressão sobre os japoneses. Não sozinho, mas como os franceses, como os outros", acrescentou o antigo gestor do grupo automóvel que no final do ano fugiu do Japão, onde estava acusado de desvio de dinheiro e aguardava julgamento, para o Líbano. Nascido no Brasil, Ghosn, 65 anos, tem nacionalidade francesa, brasileira e libanesa.

"Infelizmente, creio que o seu ministro dos Negócios Estrangeiros lhe disse que seria ofensivo para os japoneses e nada foi feito", disse ainda, depois de ter afirmado que esperava que Bolsonaro intercedesse junto das autoridades japonesas durante uma visita oficial a Tóquio em outubro.

A irmã de Ghosn, Claudine Bichara, que reside no Brasil, também manifestou a sua deceção com a atitude do governo de Bolsonaro, em declarações ao jornal Folha de São Paulo. "Não sinto amargura, mas deceção. O Brasil agiu como se não lhe dissesse respeito e preferiu abster-se para não correr riscos, ao contrário do Líbano", afirmou Bichara.

Numa conferência de imprensa com mais de 100 jornalistas, Ghosn afirmou na quarta-feira que está "pronto para ficar muito tempo" no Líbano. "Não fugi da justiça mas sim da injustiça e da perseguição política" no Japão, assegurou Ghosn, que chegou ao Líbano num avião privado procedente da Turquia.

O ex-líder da Renault-Nissan disse ainda acreditar que o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, "não esteve envolvido" na sua detenção, mas considerou que foi vítima de conluio.