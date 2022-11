CGD vende centro comercial Nova Arcada em Braga a fundo isrealita

O fundo de investimentos israelita MDSR comprou o Nova Arcada, em Braga, à Caixa Geral de Depósitos, anunciou esta quinta-feira a Sonae Sierra, que vai manter a gestão do centro comercial.

O Nova Arcada tem 108 lojas, incluindo IKEA, Continente, H&M e Hospital Trofa Saúde e cinemas, sendo gerido e comercializado pela Sonae Sierra desde 2012.

A MDSR Investments é uma empresa de imobiliário de israelita que, desde a sua criação em 2015, já adquiriu 37 ativos comerciais em Espanha, segundo o comunicado de imprensa divulgado, sendo este o primeiro ativo comprado em Portugal.

"Temos vindo a observar o mercado português há algum tempo, pois acreditamos que ainda está cheio de oportunidades. Com a aquisição da Nova Arcada, concluímos um de nossos objetivos de entrar no mercado com um ativo de primeira", disse o presidente executivo da MDSR, Ran Shtarkman, citado em comunicado.

O valor do negócio não foi revelado.