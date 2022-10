Portugal coloca 4 mil milhões em dívida a 10 anos. Juros sobem

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, regressou esta quarta-feira aos mercados financeiros, colocando 4 mil milhões de euros em obrigações do tesouro a 10 anos.

Nesta emissão, a primeira de 2020 e que foi feita através de uma operação sindicada (ou seja, em que um conjunto de bancos garantem, à partida, uma parte substancial da procura), a procura foi superior a 23 mil milhões de euros, ou seja, ultrapassou praticamente seis vezes a oferta.

Quanto aos juros, Portugal vai pagar aos investidores uma taxa de 0,45%, o que traduz uma subida face ao último leilão comparável, de novembro, onde a taxa ficou nos 0,333%.

Um aumento que, para Filipe Silva, diretor de Gestão de Ativos do Banco Carregosa, "acaba por estar em sintonia com o movimento que temos assistido na divida soberana europeia".

O especialista considera que "esta emissão servirá de referência para Portugal para o prazo de 10 anos", com o país a continuar a "beneficiar do bom momento e desempenho da sua economia".

A procura registada nesta emissão acaba "por ser um reflexo" disso mesmo, aponta Filipe Silva.

Face a este resultado, "enquanto não tivermos sinais de subidas de taxas, devemos conseguir ir fazendo o rollover da dívida com taxas baixas, que permitirão fazer uma grande poupança no custo que temos do serviço da dívida portuguesa", remata Filipe Silva.