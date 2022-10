Pharol aprova renúncia de Tanure e destituição de dois administradores

Os acionistas da Pharol reuniram-se esta quarta-feira para votar a destituição de três administradores, numa assembleia-geral extraordinária que esteve inicialmente marcada para 18 de dezembro e foi adiada por falta de quórum. Em votação estava também a redução dos números mínimo e máximo de membros do conselho de administração da sociedade", que passará agota a ser "composto por um mínimo de três e um máximo de sete membros". Até agora a Pharol tinha nove administradores, sendo que o intervalo de mínimos e máximos se situava entre nove a 11.

Além da aceitação da renuncia de Nelson Tanure, foi aprovada a destituição dos cargos de administradores de Jorge Santiago das Neves e de Aristóteles Vasconcelos Drummond, ambos associados ao acionista brasileiro.

Nelson Tanure tinha já renunciado ao cargo de membro não executivo do Conselho de Administração da Pharol a 10 de dezembro, já depois de ter sido feita a convocatória para a assembleia geral extraordinária da Pharol, empresa liderada por Luís Palha da Silva. As propostas apresentadas à assembleia geral foram apresentadas pelo acionista Real Vida Seguros e justificadas com o facto de, “ao longo dos últimos anos”, ter vindo a “ocorrer uma redução do escopo da atividade da sociedade, que se limita hoje, essencialmente, à gestão da participação no capital social da Oi, SA", e que nesse âmbito não faz sentido ter um número alargado de administradores.

Tanure em guerra

O investidor brasileiro sai para já de cena e de costa voltadas com a Pharol, já que tem em curso uma guerra com a Real Vida Seguros, o novo acionista da Pharol, empresa que detém 5% da operadora brasileira Vivo e um direito de crédito de 897 milhões de euros sobre a Rioforte, empresa do universo do grupo Espírito Santo, informação avançada no sábado pelo Expresso.



Nelson Tanure, conhecido pelo seu perfil de acionista ambicioso e que gosta de fazer investimentos com carater especulativo, enviou uma carta para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), com conhecimento para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e para a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. onde sublinha que o "primeiro ato" da Real Vida "enquanto acionista qualificado" da Pharol foi convocar uma assembleia-geral extraordinária para votar a destituição de três administradores.

Acusa ainda a Real Vida Seguros de violar os "princípios de prudência e deveres de fidúcia" ao realizar um investimento num título "extraordinariamente especulativo" e que a sua primeira preocupação foi afastar os administradores da Pharol "que incomodam o Novo Banco", ao serviço de quem está.



Ao Expresso a Real Vida negou as acusações:"Não há qualquer concertação nem com o Novo Banco nem com qualquer outro acionista." A companhia fez um "processo aprofundado de análise e avaliação" e concluiu que a Pharol se encontra "valorizada em Bolsa claramente abaixo da soma do valor dos seus ativos, onde se incluem cerca de 20 milhões de euros em cash", e que a Oi está a vender ativos que vão valorizar as suas ações e as da Pharol. Em 2019, a portuguesa perdeu 40% do valor.



Sobre a decisão de afastar Tanure e os administradores a ele ligados, Pereira Coutinho alega que "é uma questão de bom senso", dada a dimensão do Conselho (máximo de 11 membros) face aos ativos da sociedade. "A opção incidiu sobre os administradores ligados a Nelson Tanure por este já não ser acionista da Pharol. O objetivo é unicamente reduzir custos", defendeu.