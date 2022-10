Oitante já pagou 73% do empréstimo obrigacionista que fez aquando da resolução do Banif

A Oitante, veiculo que ficou com os ativos tóxicos do Banif, já pagou mais de 73% do empréstimo obrigacionista que teve de fazer no montante de 746 milhões de euros em dezembro de 2015, quando foi resolvido o banco fundado por Horácio Roque. Já foram pagos 546,5 milhões em quatro anos. Falta pagar cerca de 200 milhões de euros.

Em comunicado, a Oitante, presidida por Miguel Artiaga Barbosa, informa que "efetuou mais uma amortização de dívida no passado dia 31 de Dezembro de 2019 de 24,7 milhões de euros, totalizando um total de 185,5 milhões de euros durante o ano de 2019".

O total do empréstimo obrigacionista realizado em 2015 serviu para financiar a Oitante, que teve de ficar com os imóveis e créditos problemáticos que o Santander Totta não quis quando comprou o negócio bancário livre de ativos problemáticos do Banif por 150 milhões de euros.

Com este reembolso em 2019 a Oitante "acumula, em 4 anos, um total de amortizações de 546,5 milhões de euros, o que representa uma redução de 73,3 % face ao valor inicial do empréstimo obrigacionista, com vencimento em Dezembro de 2025". Um empréstimo obrigacionista que foi tomado pelo Santander Totta e garantido pelo Fundo de Resolução.

Para a Oitante, este resultado "reflete o trabalho realizado pela sociedade com vista à prossecução do objetivo com que foi criada, a maximização do valor dos seus ativos para posterior alienação".

Em 2016, a Oitante amortizou quase 90 milhões de euros, em 2017 pouco mais de 90 milhões de euros, em 2018, cerca de 180,5 milhões de euros e em 2019 185,5 milhões de euros. Dos 746 milhões do empréstimo obrigacionista falta pagar cerca de 200 milhões de euros.

Quatro anos depois a Oitante paga 73,3% do empréstimo obrigacionista reduzindo a dívida para 26,75%. Um trabalho que o veículo presidido por Miguel Barbosa , diz "não teria sido possível atingir neste período sem a extraordinária dedicação e profissionalismo de todos os seus trabalhadores". Para breve serão apresentado os resultados da sua atividade relativos a 2019, remata no comunicado enviado.