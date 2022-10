Italiana Generali escolhe português para liderar Tranquilidade

A Generali anunciou esta quarta-feira o nome de Pedro Carvalho para liderar as seguradoras do grupo italiano em Portugal, que passam a contar no seu perímetro com a Tranqulilidade, a Açoreana e a Advance Care. O gestor fazia parte dos quadros da Tranquilidade, e tem no seu curriculum a passagem por empresas como o Banif, o GNB Vida, o grupo Sonae e a McKinsey, e terá, a seu lado, na comissão executiva, Rogério Dias, José Nogueira, Stefano Flori e João Barata.

Em comunicado, o grupo italiano confirma que a "Generali finalizou a aquisição em Portugal de 100% da companhia Seguradoras Unidas e da prestadora de serviços de saúde AdvanceCare à Calm Eagle Holding e Calm Eagle Parent Holdings, entidades detidas maioritariamente por fundos de investimento geridos por subsidiárias da Apollo Global Management, Inc".

Para liderar as operações em Portugal escolheu um português. O desafio será grande, tanto mais que a Generali teve para sair do mercado português em 2017, acabando por ficar e prepara-se agora para disputar o mercado com a maior seguradora, a Fidelidade. Com a compra da Tranquilidade (maior ativo da Seguradora Unidas) a Generali passa a operar com uma quota de mais de 18% no ramo Não Vida, quando apenas tinha uma quota de 3% neste segmento.

Para a presidência executiva das seguradoras em Portugal foi, então, nomeado Pedro Carvalho. Ficará na liderança da Generali Vida, Generali Seguros e Seguradoras Unidas, avança o grupo italiano. O gestor, que já tinha responsabilidades na Tranquilidade, Açoreana, Logo e Advance Care Healht, reportará diretamente a Jaime Anchústegui, CEO Internacional da Generali. "O Pedro junta-se ao Grupo Generali após ter desenvolvido uma carreira ligada ao sector em vários países e continentes", refere o comunicado da companhia italiana fundada em 1831 e presente em 50 países no mundo.

De residual a um dos principais operadores

De uma posição residual no mercado português a seguradora italiana passa agora a disputar o mercado com os principais operadores na área seguradora. Comprou o negócio da Seguradoras Unidas, detidas pela Apollo Global Managment por 600 milhões de euros.

Na missiva enviada aos colaboradores do grupo a operar em Portugal, o CEO Internacional da companhia, Jaime Anchústegui, aproveita para sublinhar a importância do negócio referindo que "hoje é um dia marcante na história da Generali em Portugal", que a companhia terá agora "uma posição de liderança", sem deixar de dizer que esta se fará "combinando a força das Seguradoras Unidas, com as competências do Grupo Generali". E, acrescenta ainda que juntos "poderemos construir um futuro brilhante".

O CEO internacional faz questão de afirmar que "o processo para unir todas as companhias seguradoras em Portugal começa hoje", e que serão introduzidas algumas mudanças importantes no modelo de governo, com vista a "um maior nível de integração e de uma gestão eficiente da Generali Portugal e Seguradoras Unidas".

Recorde-se que a Generali já tinha olhado para a Tranquilidade em 2014, antes mesmo da queda do grupo BES, quando este procurava formas de se capitalizar para evitar a derrocada que acabou por acontecer. Na altura foi a norte-americana Apollo que acabou por ficar com a seguradora do Grupo Espírito Santo (GES) por 44 milhões de euros e a obrigação de injetar 150 milhões de euros de capital.