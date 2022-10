Iraque fornece quase 5% do petróleo importado por Portugal

O Iraque é um dos fornecedores de referência de petróleo da economia portuguesa. Em 2018, último ano com estatísticas trabalhadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o Iraque foi o oitavo mercado fornecedor de petróleo a Portugal, com uma quota de 4,55% nas importações nacionais de crude.

Os dados da DGEG mostram que em 2018 o país importou do Iraque 574 mil toneladas de petróleo bruto, a um custo médio de 443 dólares por tonelada. Assim, nesse ano Portugal comprou ao Iraque 254,3 milhões de dólares em petróleo, o equivalente a 227,7 milhões de euros ao câmbio atual.

No passado o Iraque chegou a ter um peso ligeiramente superior nas importações portuguesas de petróleo. Em 2017, quando Portugal importou 716 mil toneladas daquele mercado, o Iraque teve um peso de 5,2% nas importações da matéria-prima.

Apesar de ser um fornecedor de referência, o Iraque está longe de ser um fornecedor determinante no aprovisionamento português de petróleo, que é liderado pela Rússia (quase 2,5 milhões de toneladas em 2018) e por Angola (2 milhões de toneladas). O conflito que eclodiu na região entre o Irão e os Estados Unidos da América poderá ter consequências na produção petrolífera no Iraque, mas mesmo que tal aconteça é improvável que haja problemas no abastecimento de crude a Portugal, já que a lista de fornecedores é razoavelmente diversificada.

Rússia e Angola respondem por 36% do nosso consumo de petróleo, mas há outros mercados relevantes, como o Azerbaijão, Arábia Saudita, Cazaquistão, Guiné Equatorial, Brasil e Argélia, além do Iraque. Com menor peso há ainda o Canadá, Estados Unidos, Gabão, Gana, Koweit, México e alguns mercados do Norte da Europa.

Mas há um dado relevante associado ao Iraque: é um dos fornecedores mais baratos. Em 2018 cada tonelada de petróleo do Iraque custou a Portugal 443 dólares, contra o preço médio de aquisição de 522 dólares (o petróleo comprado à Rússia custou 515 dólares por tonelada, segundo a DGEG, e o de Angola ficou em 526 dólares por tonelada).

Para os consumidores portugueses de gasolina e gasóleo o impacto do conflito entre o Irão e os Estados Unidos está ainda por determinar. O preço dos combustíveis rodoviários é habitualmente atualizado pelas gasolineiras à segunda-feira, em função da evolução da cotação média dos refinados na semana anterior. O que significa que será necessário aguardar por sexta-feira para avaliar o real impacto da tensão no Médio Oriente nos combustíveis.

Na manhã desta quarta-feira o "brent", que serve de referência para o mercado europeu, seguia com uma valorização ligeira, de 0,6%, cotando nos 68,7 dólares por barril. Mas no início do dia, depois das notícias do ataque do Irão a bases militares norte-americanas no Iraque, chegou a ser negociado a 71,5 dólares por barril.