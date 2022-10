Regulador da energia aplicou coimas de mais de 1 milhão de euros no ano passado

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) fechou o ano passado com mais de um milhão de euros em coimas aplicadas. "O valor total das coimas aplicadas no ano de 2019 ascendeu a 1.008.664,66 euros, tendo sido efetivamente cobrados 580.132,33 euros, por aplicação do regime legal de transação", informou a ERSE em comunicado.

O regulador instaurou, ao longo de 2019, 34 novos processos de contraordenação. No entanto, considerando todos os processos que tinha em mãos, incluindo outros anteriores a 2019, a ERSE deduziu 11 notas de ilicitude, tendo proferido decisões sobre 26 processos, dos quais sete arquivamentos e 19 resultaram em condenações com a aplicação de coimas.

Segundo a ERSE, sete das 19 condenações resultaram, além do valor das coimas, no pagamento de compensações aos consumidores de energia.

Entre as decisões do ano passado, o regulador destaca uma coima de 160 mil euros à Galp por "violação da obrigação de emitir faturação tendo por base as leituras reais" e outra de igual valor à Endesa pela mesma razão e ainda por "ter alterado as condições contratuais a um cliente sem o ter informado sobre o direito à denúncia nem lhe ter enviado as novas condições".

A ERSE também impôs uma sanção de 355 mil euros à EDP Comercial por "interrupções indevidas do fornecimento de eletricidade e de gás" e outras duas à Goldenergy no valor somado de 290 mil euros, por "mudanças de comercializador de energia elétrica e de gás natural, sem autorização dos clientes" e "violação da obrigação de emitir faturação tendo por base as leituras reais e mudança de comercializador sem autorização do cliente".

Goldenergy diz que resolveu os problemas "há mais de dois anos"

A Goldenergy informou entretanto que as contraordenações indicadas pela ERSE são maioritariamente relativas a processos do ano 2016. "Não se devem a más práticas, mas foram processos existentes devidos a dificuldades operativas de gestão de crescimento da Goldenergy no processo de liberalização do setor", explicou a empresa.

"Os investimentos em digitalização e sistemas levados a cabo nos últimos anos permitem afirmar que estes problemas operativos já foram solucionados desde há mais de 2 anos", pode ler-se ainda na nota divulgada pela empresa.

