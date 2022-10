Joaquim Souza deixa a presidência do Caixa - Banco de Investimento

Joaquim Saldanha e Souza saiu em dezembro do Caixa - Banco de Investimento, onde entrou em agosto de 2013, substituindo na altura Jorge Cardoso, que tinha subido à administração do banco público. Era já quadro da Caixa desde abril de 2012.

O gestor sai aos 49 anos, para assumir um projeto pessoal, confirmou o próprio ao Expresso.

A Caixa Geral de Depósitos já está à procura de um substituto para Joaquim Saldanha e Souza. Fonte oficial do banco público esclarece que até ao final de janeiro ou início de fevereiro haverá um nome para o suceder e o escolhido poderá ser um quadro interno ou externo.

O Caixa-BI tem estado focado nos últimos anos em operações de gestão decorrentes das obrigações impostas pela Direção Geral da Concorrência (DGComp) Europeia, como a venda de operações no exterior, nomeadamente Espanha, onde a Caixa estava há quase 30 anos. Está ainda em processo de venda o banco da CGD no Brasil e na África do Sul.

As operações de banca de investimento clássicas em Portugal têm sido cada vez menos. Há também pessoas da equipa da banca de investimento a dar apoio na reestruturação dos chamados grandes devedores.

O pelouro do banco de investimento está a cargo de Francisco Cary. A restante administração mantém.-se: Francisco Rangel, Paulo Oliveira e Silva, Paulo Henriques, Ana Paula Melo e Manuela Martins Ferreira.

Foi no mandato de Joaquim Saldanha e Souza que o Caixa - BI deixou de ter sede na rua Barata Salgueiro, transferindo-se para o edifício do banco público na João XXI. Um movimento que reflete uma maior integração entre banca de investimento e banca comercial, e é também um sinal da diluição do negócio e do papel que em tempos ocupou o Caixa - BI.