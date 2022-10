Presidente da Sociedade Ponto Verde: “É preciso um regulador só para a reciclagem”

Portugal tem dado passos importantes na reciclagem mas ainda há muito a fazer, diz a presidente executiva (CEO) da Sociedade Ponto Verde (SPV), empresa que tem como objetivo o aumento da reciclagem no país. Um estudo conduzido em 2019 procurou fazer um retrato dos hábitos dos portugueses e apontar pistas — mostrou, por exemplo, que 71% das famílias em Portugal continental já fazem algum tipo de separação de resíduos. Colocar ecopontos em locais públicos como escolas, restaurantes ou cafés e criar um regulador específico para a área da reciclagem são algumas das medidas defendidas por Ana Trigo Morais.

