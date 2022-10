Penafiel: casas novas de renda social fechadas há décadas

Foi em tempos conhecido como Bairro Fernanda Ribeiro, em homenagem à atleta olímpica portuguesa, nascida em Novelas. Esta freguesia de Penafiel viu nascer no início dos anos 2000 um empreendimento de habitação a custos controlados, financiado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), para colocação no mercado de arrendamento social como forma de apoio às famílias mais carenciadas do concelho. Quase duas décadas depois, dos 90 fogos construídos em diferentes blocos de apartamentos 30 continuam fechados.

O caso foi denunciado pelo autarca de Penafiel no início de dezembro passado, durante uma reunião da Assembleia Municipal. Criticado por Nuno Araújo, do PS, que apontava a falta de uma estratégia política para habitação na cidade, Antonino de Sousa aconselhou o deputado da oposição a “diligenciar junto do IHRU” a razão para as 30 casas novas estarem “fechadas e a degradarem-se permanentemente, com tantas famílias a precisarem de ter uma casa no concelho de Penafiel”.

