Ministério Público considera que salários e regalias de Mexia na EDP ainda estão "por determinar"

O Ministério Público considera que os salários, prémios e regalias recebidos por António Mexia e João Manso Neto na EDP ainda estão por calcular na sua totalidade, de acordo com o Correio da Manhã. Em causa está o processo de investigação às rendas da elétrica e a pagamentos recebidos pelo ex-ministro da Economia Manuel Pinho.

Segundo noticia o Correio da Manhã, há um despacho dos procuradores do Ministério Público responsáveis pelo processo, Casimiro Nunes e Hugo Neto, em que é referido claramente que o que saiu da EDP para os seus gestores está “por determinar”.

“Os arguidos João Conceição e Manuel Pinho conseguiram ainda, como pretendiam e se comprometeram com os arguidos João Manso Neto e António Mexia, que estes dois últimos se mantivessem à frente da EDP até hoje, permitindo-lhes receber durante todos estes anos os inerentes salários, prémios e regalias de vários milhões de euros, ainda concretamente por determinar”, referia o despacho, citado pelo jornal este domingo. O despacho elenca os factos imputados a João Conceição, antigo assessor de Pinho no Governo, quando foi interrogado, em novembro de 2019.

O jornal fez as contas, a partir dos relatórios e contas da empresa (publicados anualmente), e concluiu que António Mexia recebeu já 22 milhões de euros, enquanto João Manso Neto, que está à frente da EDP Renováveis, auferiu uma quantia acima de 14 milhões. O despacho dos procuradores fala não só em salários e prémios como também em regalias.

No relatório e contas relativo a 2018, o último publicado, estão as remunerações brutas de Mexia naquele ano: de janeiro a abril, estava a correr um mandato: o salário fixo foi de 249.863 euros, com a atribuição da remuneração variável anual relativa a 2017 no montante total de 601.751 euros.

Já no novo mandato, após abril, Mexia recebeu um salário bruto de 720.350 euros. E há também a menção a um pagamento de 626.928 de remuneração variável (plurianual) pelo exercício de 2015.

Ao todo, estão em causa 2,2 milhões de euros brutos recebidos só em 2018, ainda sujeitos ao pagamento de impostos. Não há referência, no relatório, a eventuais regalias, sendo certo apenas que nas remunerações do presidente executivo da EDP constam os montantes relativos ao plano poupança reforma. Já Manso Neto ganhou 1,47 milhões de euros brutos no mesmo ano, entre remunerações fixas e variáveis.

Mexia e Manso Neto estão na administração do grupo elétrico desde março de 2006, era Manuel Pinho ministro da Economia do Governo de José Sócrates. Os seus mandatos foram renovados até ao final deste ano.

A investigação do Ministério Público visa apurar eventuais benefícios atribuídos à EDP pelo Governo, com contrapartidas depois concedidas pela elétrica. O processo, aberto em 2012, contou com a constituição de Mexia e Manso Neto como arguidos em junho de 2017. As contas bancárias e as informações fiscais dos administradores da EDP já foram alvo de averiguação judicial no âmbito deste caso.